С какой ноги выйти на сцену? Цискаридзе раскрыл главные суеверия артистов балета

Николай Цискаридзе в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что в театре все очень суеверны. По его словам, артисты балета соблюдают все негласные правила.

Каждый знает, с какой ноги выйти на сцену, чтобы всё прошло гладко. Боятся встретить человека с пустым ведром — это к провалу или травме. Стараются обходить места, где пробежала чёрная кошка.

«Все приметы связаны больше с рисками для здоровья», — подчеркнул Цискаридзе.

А ранее Цискаридзе предложил ввести систему дресс-кода для посещения театров. По словам артиста, соблюдение определённого дресс-кода является обычной нормой вежливости и проявлением уважения одного человека к другому, а также к учреждению, которое он посещает.