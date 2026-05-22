В Грузии задержан экс-замглавы спецслужбы из-за вывоза 40 млн рублей из России
В Грузии сотрудники Службы государственной безопасности задержали бывшего заместителя главы ведомства Левана Ахобадзе. Его подозревают в содействии в попытке вернуть незадекларированные 40 миллионов рублей, изъятые на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе спецслужб республики.
По данным следствия, в апреле 2024 года, когда Ахобадзе занимал пост замглавы СГБ, ему стало известно об изъятии крупной суммы у предпринимателя на КПП «Ларс» на грузино-российской границе. Речь шла о 40 млн рублей, которые не были задекларированы при пересечении границы.
Ахобадзе через посредников вышел на связь с владельцем средств и пообещал содействие в возврате изъятых денег. По версии следствия, именно эти действия стали основанием для его задержания.
Ранее в Грузии был задержан бывший руководитель Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Его подозревают в получении взяток на сумму около 1,3 млн долларов за покровительство незаконной деятельности кол-центров.
