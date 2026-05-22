22 мая, 11:15

В Грузии задержан экс-замглавы спецслужбы из-за вывоза 40 млн рублей из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karol Serewis

В Грузии сотрудники Службы государственной безопасности задержали бывшего заместителя главы ведомства Левана Ахобадзе. Его подозревают в содействии в попытке вернуть незадекларированные 40 миллионов рублей, изъятые на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе спецслужб республики.

По данным следствия, в апреле 2024 года, когда Ахобадзе занимал пост замглавы СГБ, ему стало известно об изъятии крупной суммы у предпринимателя на КПП «Ларс» на грузино-российской границе. Речь шла о 40 млн рублей, которые не были задекларированы при пересечении границы.

Ахобадзе через посредников вышел на связь с владельцем средств и пообещал содействие в возврате изъятых денег. По версии следствия, именно эти действия стали основанием для его задержания.

Россиянка прилетела из Грузии со $105 тыс. и попала под уголовную статью

Ранее в Грузии был задержан бывший руководитель Службы государственной безопасности Григол Лилуашвили. Его подозревают в получении взяток на сумму около 1,3 млн долларов за покровительство незаконной деятельности кол-центров.

Николь Вербер
