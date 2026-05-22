«Ой, Анатолий!»: Слава снова дала шанс «изменщику» Данилицкому, вызвав бурную реакцию фанатов

Певица Слава (Анастасия Сланевская) вновь оказалась в центре слухов о возможном воссоединении с Анатолием Данилицким. Поводом стали его появление на её дне рождения и совместное фото артистки с экс-возлюбленным. Видео она опубликовала в своих социальных сетях.

Слава спровоцировала слухи о воссоединении с Анатолием Данилицким. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/nastya_slava

«Ой», — подписала видео Слава.

Данилицкий присутствовал среди гостей на недавнем праздновании дня рождения певицы. Это сразу вызвало обсуждения о том, что пара могла снова сойтись после очередного расставания. Дополнительный интерес подогрела публикация в личном блоге артистки, где она разместила совместное фото с возлюбленным, ограничившись лаконичной подписью.

В соцсетях поклонники с иронией и радостью отреагировали на возможное примирение. Часть аудитории поддержала пару, другие же посоветовали певице быть осторожнее из-за прошлых конфликтов.

Напомним, в конце года Слава публично высказывалась о проблемах в отношениях с Данилицким. Возлюбленный не прекратил ей изменять с другими женщинами, даже когда столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем.

Ранее продюсер Павел Рудченко усомнился в версии певицы Славы (Анастасия Сланевская), заявившей, что инцидент в Пензе мог быть заранее спланированным скандалом. По его мнению, артистка могла попытаться таким образом смягчить общественную реакцию и улучшить собственный имидж после резонансного поведения.