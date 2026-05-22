22 мая, 13:08

В Якутии турист пропал в аномальной Долине Смерти, где нечисть отнимает силы и сбивает странников с пути

В Якутии ищут мужчину, пропавшего в аномальной зоне Долина Смерти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fer Gregory

В Якутии продолжаются поиски мужчины, который пропал в районе реки Вилюй после поездки с товарищами на отдых и рыбалку. При этом, обращение в полицию поступило лишь спустя две недели после исчезновения. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Трое мужчин отправились 5 мая в историческое поселение Харандаас в Вилюйском районе. На следующий день один из них ушёл в лес и не вернулся. Сейчас спасатели обследуют местность в поисках следов пропавшего.

Посёлок расположен недалеко от зоны, которую в народе называют «Долиной Смерти» — местности, о которой в фольклоре ходят легенды как об аномальной территории. Якобы там водятся злые духи, отбирающие у странника силы и сбивающие его с пути.

Отмечается, что ранее в этом же районе уже фиксировались похожие случаи: на прошлой неделе другой мужчина пропал, но позже самостоятельно вернулся домой, а год назад там был найден труп местного жителя в реке.

Полина Никифорова
