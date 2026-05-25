Что с русскими, что без: за что в Незалежной и мире травят украинцев Забарного, Лорак, Сердючку Оглавление За что хейтят футболиста Илью Забарного Верка Сердючка истосковалась по деньгам россиян Ани Лорак: отмена за отменой В последнее время звёздным украинцам живётся всё тяжелее. Их травят за рубежом и на родине, у многих ломаются карьеры и судьбы из-за отношения к Украине, России и желания жить как прежде. Как страдают футболист Илья Забарный, артисты Ани Лорак и Верка Сердючка? 24 мая, 21:45 Карьеры под нож, концерты отменяют. Почему жизнь звёзд Украины превратилась в ад.

За что хейтят футболиста Илью Забарного

На днях украинский футболист Илья Забарный, играющий за французский клуб «Пари Сен-Жермен» неожиданно оказался в центре скандала с участием европейских и украинских болельщиков.

Спортсмен мало того что оказался амбассадором чемпионата мира по футболу 2026 года, куда не попала сборная Незалежной, так ещё и в посвящённом этому событию опубликованном им рекламном видеоролике звучит композиция группы Van Halen Jump, которая является неофициальном гимном извечных противников ПСЖ — ФК «Марсель».

Хейт в местных соцсетях достиг такого накала, что футболист удалил скандальный ролик. Впрочем, уже было поздно — «болел» ПСЖ поддержали ведущие французские СМИ, в скандал включились футбольные ультрас, требующие изгнать Забарного из команды и даже страны. В соцсетях спортсмену припоминали и события на Украине, и президента Зеленского.

Украинские СМИ ядовито пишут, что, дескать, в то время как сборная Украины не прошла отбор на ЧМ-2026, «лидер нашей (т.е. украинской) национальной команды получил свою роль на главном турнире года» — т.е. стал рекламным лицом соревнований. Болельщики посчитали, что воспитаннику киевского «Динамо» не место на мероприятии, которое он вместе со сборной «не заслужил».

Илья Забарный. Фото © ТАСС / EPA / Lukasz Gagulski

Масла в костёр ненависти подлила супруга футболиста Ангелина Забарная — в комментариях к его посту она написала: «Горжусь, любимый», добавив эмодзи с сердечком. После этого часть гневных комментариев досталась и ей. Как после такого сложится судьба украинца — вопрос открытый.

Вряд ли игрок ПСЖ окажется в российских ФК, если ему сломают карьеру, — Забарный известный на Украине русофоб, призывавший полностью изолировать российский футбол от мирового. Россию он ожидаемо считает агрессором, «тщетно пытающегося уничтожить украинскую свободу».

Забавно при этом, что за команду ПСЖ играет российский спортсмен из Краснодара — вратарь Матвей Сафонов. Оба футболиста вынуждены терпеть друг друга в раздевалке. На упрёки, как Забарному играется в такой компании, он отвечает, что не поддерживает личных отношений вне поля с российским вратарём.

Верка Сердючка истосковалась по деньгам россиян

Пожалуй, самая неоднозначная ситуация сейчас происходит вокруг Верки Сердючки. Создатель образа — украинский артист Андрей Данилко — недавно оказался в крайне затруднительном положении. Похоже, его зарубежный успех и тонны зарабатываемых за границей Незалежной денег (только дубайские концерты артисту приносили около 15 млн рублей в эквиваленте) не давали спать спокойно украинским чиновникам от культуры.

В прошлом году киевский режим придумал, как до них дотянуться. На помощь в обосновании ужесточения правил контроля заграничных гастролей неожиданно пришли многочисленные беглецы: спортсмены, чиновники и артисты, кто получал разрешение на краткий выезд с Украины и, пользуясь этим, просто не возвращался обратно.

Теперь, чтобы ему получить разрешение на выезд Сердючки (как, впрочем, и другим артистам), нужно сначала согласовать с чиновниками даты отсутствия в стране и свой маршрут по городам гастролей. Кроме того, гастролёр должен обеспечить на своих иностранных концертах отсутствие граждан России и, наконец, обязан часть заработанных от гастролей средств перечислить в украинский бюджет.

Артист Андрей Данилко (Верка Сердючка). Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Самое забавное в этой истории: в своё время Данилко столько наговорил гадостей про Россию, что ему навсегда запретили выступать в Дубае, где традиционно на него собиралась русскоязычная публика. И это на фоне того, что на родине артиста откровенно травят за песни, исполняемые на русском языке, старые хиты, написанные ещё в 90-е и нулевые. В 2025 году за исполненные на концерте композиции на Сердючку вылились вёдра хейта в Сети, был оштрафован директор концертного зала за «нарушение языкового законодательства», а ситуация с артистом разбиралась в самых верхних эшелонах власти.

А последним «подарком» Сердючке от «неизвестных почитателей» стал скандал на Евровидении. В этом году запись выступления Verka Serduchka Band в финале европейского конкурса была вырезана из официальной записи без всякого объяснения причин.

В итоге на днях появилась информация, что Данилко мало того что не гнушается выступать перед россиянами, он готов это делать втайне от режима Зеленского. Артист с командой якобы рассматривают предложения выступать на неофициальных закрытых корпоративах при соблюдении полной конфиденциальности за 50 тыс. долларов (около 3,7 млн рублей по курсу). Принимающая сторона должна обеспечить пролёт бизнес-классом всему коллективу Сердючки и проживание в отелях.

Ани Лорак: отмена за отменой

Украинская певица Ани Лорак, осевшая в России, тоже находится между молотом и наковальней. Здесь она находится с 2014 года, однако российский паспорт артистка получила лишь год назад. При этом скандалы, происходившие с певицей с начала СВО, дали повод для хейта как на родине Куёк (это настоящая фамилия Ани Лорак), так и в России.

На Украине травля началась сразу после Майдана — националисты обвиняли Лорак в том, что она отмолчалась о событиях в Крыму и Донбассе. По её словам, певицу запрещали в стране, «перекрывали кислород» и к этому руку якобы приложила её соперница по сцене — известная украинская певица-русофобка Тина Кароль. Дошло до того, что в 2023 году Лорак лишили звания народной артистки Украины.

Певица Ани Лорак. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Напомним, Кароль — уроженка Магадана, фаворитка Аллы Пугачёвой и протеже опального украинского олигарха Игоря Коломойского. Российскому сообществу она известна по участию в концерте, посвящённом Дню незалежности Украины, где она пела на сцене на фоне анимационного видеоролика с горящим Кремлём.

В России Ани Лорак тоже привлекла к себе немало внимания. В 2023 году российские общественники заподозрили Лорак в том, что она якобы собиралась передать часть заработанных на выступлениях денег на нужды ВСУ. По данным телеграм-канала SHOT, общественники даже просили Генпрокуратуру признать певицу иноагентом.

С тех пор по России прокатилась волна отмены её концертов. Например, в прошлом году было сорвано сразу 4 выступления — в Иркутске, Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске, в этом году — в Брянске.

Кроме российских были полностью аннулированы гастроли по Европе — в Германии и Чехии. На сей раз подсуетились уже украинские общественники. Их задела фраза из афиш, на которых Лорак назвала себя «самой титулованной украинской певицей».

Большинство хейтеров писали в соцсетях, что после предательства (переезда в Россию и многолетней карьеры там) артистка не имеет права себя так называть. Градус негодования был таким, что организаторы отменили концерты из соображений безопасности и «нестабильной геополитической ситуации». В итоге было сорвано сразу 8 выступлений.

Авторы Евгений Кузнецов