ЦИПР-2026 собрал 13 тысяч участников со всей РФ, 350 соглашений и полстони стран

В Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая прошла XI международная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2026) — одно из ключевых событий в сфере цифровой экономики.

Деловая программа включила 165 дискуссий и более 1000 спикеров. По итогам мероприятия подписано свыше 350 соглашений, в том числе международные — с Китаем, Лаосом и Анголой.

Среди участников форума — представители правительства РФ, включая Михаила Мишустина, Дениса Мантурова, Дмитрия Григоренко и Максута Шадаева, а также руководители крупных российских компаний и технологических корпораций.

За четыре дня форум посетили более 13 тысяч участников из всех регионов России и 46 стран мира, включая Китай, Индию, Бразилию и ряд государств Европы, Азии и Латинской Америки. В рамках выставки было представлено 185 стендов технологических решений.

На пленарной сессии Михаил Мишустин отметил рост ИТ-отрасли и её вклад в технологический суверенитет, а также заявил об увеличении экспорта российского ПО и росте числа занятых в секторе.

В рамках конференции компании представили новые разработки — от облачных платформ на российских процессорах до систем ИИ, спутниковой связи и промышленных цифровых решений.

Отдельное внимание уделили международному участию: в ЦИПР-2026 приняли участие делегаты из 46 стран, включая первую делегацию из Зимбабве, а также более 300 иностранных представителей.

Помимо деловой программы, на площадке прошли выставки цифрового искусства и технологические премии, а также образовательные и развлекательные мероприятия, включая фестиваль «Тех-Френдли Викенд».