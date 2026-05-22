Bloomberg: Мировой алкобизнес столкнулся с небывалым спадом из-за моды на ЗОЖ

Глобальные производители спиртного всё чаще несут убытки на фоне смены потребительских привычек: люди стали меньше пить из-за тревоги за собственное здоровье и необходимости экономить семейные бюджеты. Об этом в своём материале рассказывает агентство Bloomberg.

В публикации приводятся данные компании IWSR, которая занимается аналитикой алкогольного рынка: в период с 2019 по 2025 год объёмы потребления горячительных напитков в пересчёте на порции уменьшались в среднем на 2% ежегодно. Специалисты изучили ситуацию на 21 национальном рынке, а также в зонах беспошлинной торговли, охватив все возможные категории — от пива и вина до креплёных напитков, сидров и коктейлей, готовых к употреблению. Согласно глобальному исследованию Euromonitor, лишь 23% опрошенных в 2025 году планируют выпивать каждую неделю, тогда как пять лет назад таких было 25%. Всё большая доля людей предпочитает переносить распитие спиртного на особые торжества и значимые события.

Как отмечает Bloomberg, тренды на алкогольном рынке сильно привязаны к типу продукта. К примеру, пиво, которое долгие годы удерживало лидерство, сегодня сдаёт позиции из-за наплыва альтернатив — особенно готовых к употреблению коктейлей. Что касается распространённого убеждения, будто поколение Z почти поголовно ведёт трезвый образ жизни, издание называет это преувеличением. Тем не менее исследования фиксируют реальные межпоколенческие различия. Так, опрос UBS Evidence Lab, проведённый на крупнейших алкогольных рынках планеты (США, Китай, Бразилия), показал: регулярно (каждую неделю) употребляют спиртное около 32% респондентов из поколения Z против 45% среди людей более старшего возраста.

Агентство также перечисляет ключевые факторы, подталкивающие человечество к сокращению потребления алкоголя. Среди главных причин — повышенное внимание к физическому состоянию, стеснённые финансовые обстоятельства и резко возросшая популярность лекарств для снижения веса, которые категорически запрещено смешивать со спиртным.

