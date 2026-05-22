Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 13:30

Силовики нагрянули с обысками в резиденцию Макрона

Monde: В резиденции Макрона прошли обыски по делу о госконтрактах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

В Елисейском дворце в Париже прошли обыски в рамках расследования, связанного с государственными контрактами на проведение церемоний в Пантеоне. Об этом сообщает газета Monde.

«В четверг, 21 мая, двое следственных судей по финансовым делам Парижа обыскали Елисейский дворец <...> в рамках <...> расследования организации церемоний вхождения в Пантеон», — говорится в материале.

В тот же день следователи провели обыски в Центре национальных памятников, который занимается распределением контрактов, а также в офисах компании Shortcut Events и у ряда лиц, связанных с делом. Расследование продолжается, официальные комментарии от Елисейского дворца не приводятся.

В мэрии Парижа прошли обыски по делу о госконтракте на €1,5 млн
В мэрии Парижа прошли обыски по делу о госконтракте на €1,5 млн

Ранее в Елисейском дворце во Франции прошли следственные действия, связанные с государственными контрактами на организацию церемоний переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон. Следователи прибыли в резиденцию президента Эмманюэля Макрона утром 14 апреля в рамках антикоррупционного расследования.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar