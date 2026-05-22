Силовики нагрянули с обысками в резиденцию Макрона

В Елисейском дворце в Париже прошли обыски в рамках расследования, связанного с государственными контрактами на проведение церемоний в Пантеоне. Об этом сообщает газета Monde.

«В четверг, 21 мая, двое следственных судей по финансовым делам Парижа обыскали Елисейский дворец <...> в рамках <...> расследования организации церемоний вхождения в Пантеон», — говорится в материале.

В тот же день следователи провели обыски в Центре национальных памятников, который занимается распределением контрактов, а также в офисах компании Shortcut Events и у ряда лиц, связанных с делом. Расследование продолжается, официальные комментарии от Елисейского дворца не приводятся.

Ранее в Елисейском дворце во Франции прошли следственные действия, связанные с государственными контрактами на организацию церемоний переноса останков выдающихся деятелей в Пантеон. Следователи прибыли в резиденцию президента Эмманюэля Макрона утром 14 апреля в рамках антикоррупционного расследования.