Известный блогер Сергей Колясников заявил, что вопрос с Германией можно считать решённым. В крупных городах ФРГ доля подростков с миграционными корнями уже превысила 60–70%. Коренное население стремительно стареет и сокращается.

По его данным, в Бремене доля молодых людей до 16 лет с иностранными корнями составляет 59,1%, в Гамбурге — 50,2%, в Билефельде — 62,3%, в Берлине — 49,5%. В некоторых городах этот показатель достигает почти 70%.

В школах крупных городов немецкий язык перестаёт быть родным для большинства учеников. В некоторых районах Берлина или Франкфурта дети едва говорят по-немецки. Интеграция не работает так, как её задумывали европейские власти, приводит «Царьград» слова блогера.

А ранее Life.ru сообщал, что каждый пятый житель Германии задумывается об эмиграции. По данным DeZIM, среди коренных немцев (без миграционного прошлого) об отъезде размышляют 17%. Главной причиной для раздумий об отъезде респонденты назвали надежду на лучшую жизнь в другом месте.