Собянин: Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» утром 23 мая.

«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 09:53 мск.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Всего за ночь ПВО уничтожила 348 украинских дронов над регионами России.

Москва неоднократно подчёркивала: удары украинских БПЛА по гражданским объектам — это провокации, продиктованные неудачами ВСУ на передовой. Российская ПВО демонстрирует высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры ВС РФ поражают объекты ВПК Украины, участвующие в выпуске дронов.