23 мая, 07:39

Минобороны: ПВО отбила налёт 17 украинских дронов на четыре региона России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shutterstock AI

Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 украинских беспилотников утром 23 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 7:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Дроны были сбиты над территориями трёх регионов — Брянской, Курской, Калужской и Рязанской областей.

Российская сторона не раз заявляла, что атаки украинских беспилотников на гражданскую инфраструктуру являются провокациями, вызванными отсутствием успехов ВСУ на линии фронта. Средства российской ПВО работают с высокой результативностью, систематически перехватывая воздушные цели. В ответ Вооружённые силы РФ наносят удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, задействованным в производстве дронов.

Никита Никонов
