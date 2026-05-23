Минобороны: ВС РФ поразили предприятие ВПК Украины и цеха сборки дронов ВСУ

Российские военные за минувшие сутки нанесли удар по объекту военной промышленности Украины. Информацию предоставили в Министерстве обороны РФ 23 мая.

По данным ведомства, атака велась силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Огонь корректировали группировки Вооружённых сил Российской Федерации.

Целями также стали энергетические сооружения, задействованные для нужд украинской армии. Кроме того, поражены цеха, где собирали и хранили беспилотные летательные аппараты дальнего действия.

Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и места размещения иностранных наемников. В оборонном ведомстве уточнили, что всего поражение нанесено в 142 районах.