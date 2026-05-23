Мужчина пережил клиническую смерть во время забега в центре Москвы

Обложка © Life.ru

В Москве во время массового марафона 37-летнему участнику стало плохо на дистанции. Инцидент произошёл на Китайгородском проезде в центре столицы. По данным MSK1.RU, мужчина внезапно потерял сознание прямо во время забега и упал без признаков жизни.

На место оперативно прибыли медики. Врачам удалось реанимировать спортсмена — у него была зафиксирована клиническая смерть. После оказания помощи его госпитализировали. В пресс-службе забега уточнили, что участник выжил.

В Туле мальчику стало плохо после сока с субстанцией, похожей на плесень

Ранее Life.ru сообщал, что бывший морской пехотинец и ультрамарафонец Дэвид Пэрриш погиб во время попытки установить мировой рекорд на шотландском маршруте Кейп-Рот. Тело спортсмена обнаружили в горах на северо-западе Шотландии.

Полина Никифорова
