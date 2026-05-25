На Окинаве американского военного обвинили в изнасиловании

Полиция японского острова Окинава направила в прокуратуру материалы для возбуждения уголовного дела против американского военного. Его подозревают в изнасиловании и избиении местной жительницы.

Как сообщает агентство Kyodo, женщина получила травмы. По версии следствия, после происшествия военнослужащий попытался скрыться на автомобиле и врезался в дорожное ограждение, однако не сообщил об аварии полиции.

Сейчас подозреваемый находится на американской военной базе под надзором её властей.

История вновь вызвала внимание к проблеме преступлений с участием американских военных на Окинаве. На острове расположена большая часть баз США в Японии.

В марте суд в городе Наха окончательно подтвердил приговор другому американскому морпеху. Его осудили на семь лет тюрьмы за попытку изнасилования местной девушки в 2024 году. По данным следствия, во время нападения он душил потерпевшую. Сам военный вину не признал.

Всего в Японии размещены около 55 тысяч американских военнослужащих. Значительная часть контингента находится именно на Окинаве, где присутствие баз США уже много лет вызывает споры и протесты среди местных жителей.