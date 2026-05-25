«На этом я закончу»: Педагог произнёс душераздирающую речь перед учениками и умер

В Колумбии педагог выступал перед школьниками в День учителя и внезапно упал без сознания, спасти мужчину не удалось. По словам врачей, преподаватель умер от сердечного приступа на фоне установившейся жары. Историей делится портал Need To Know.

Трагедия произошла 15 мая, когда 54-летний Орландо Марруго выступал перед школьниками в городе Архон. В учебном заведении отмечали День учителя, и все собрались в актовом зале. Марруго был любимым педагогом у старшеклассников. Сначала он произнём перед подопечными небольшую речь, после чего спел песню. Когда музыка стихла, мужчина успел только сказать: «На этом я закончу». Затем он упал замертво.

Школьники бросились помогать своему учителю, позже приехали медики. Но все попытки оказались тщетным. Мужчина умер от инфаркта на фоне невыносимой жары, установившейся в регионе.

Рарнее в британском Винчестере во время экзаменов в школе King's School умерла учительница. Преподавательнице было около 40 лет. Она потеряла сознание после начала экзамена у учеников.