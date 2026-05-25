Visa и Mastercard должны уйти с российского рынка, заявили в ЦБ

Карты Mastercard и Visa должны уйти с российского рынка, считает директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. По её словам, они уже не выполняют свой функционал.

«В отношении карт международной платежной системы у нас позиция, что, конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка», — сказала она на пресс-конференции.