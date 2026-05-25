Самую дорогую урбанвиллу Москвы оценили в 3,4 млрд рублей

Самая дорогая городская вилла в Москве продаётся за 3,4 млрд рублей. Объект находится на Якиманке, сообщили аналитики «Хайтэк девелопмент» и Kalinka.

Площадь лота составляет 979,5 квадратного метра. При этом самый доступный вариант в этом сегменте сейчас можно купить за 38,9 млн рублей — такая урбанвилла площадью 132,5 квадратного метра находится в Метрогородке.

По данным аналитиков, с которыми они поделились с нагими коллегами из ТАСС, средняя цена квадратного метра в городских виллах за год почти не изменилась и держится на уровне 2,2 млн рублей.

Сильнее всего метр подорожал в бизнес-классе — на 21%, до 687 тысяч рублей. В делюкс-проектах рост составил 8%, до 2,9 млн рублей за квадрат. В премиальном сегменте цена осталась около 2,1 млн рублей, а в комфорт-классе — 272 тысячи рублей.

Городские виллы — это квартиры с отдельным входом, расположенные на нескольких этажах жилого дома. Формат, который раньше ассоциировался скорее с загородной недвижимостью, всё активнее появляется в пределах столицы.

Больше всего таких объектов сосредоточено в Центральном административном округе — на него приходится 71% предложений в открытой продаже. Ещё 19% находятся в СЗАО, 6% — в ВАО и 4% — в ЮАО.

В апреле 2026 года на первичном рынке Москвы было представлено 91 такое предложение. Годом ранее выбор был шире — 101 лот.