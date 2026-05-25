Бабушка погибла, дети в больнице: Под Тулой задержали подозреваемых в нападении

В Тульской области задержали двух человек, которых подозревают в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в региональной полиции.

По данным МВД, речь идёт о жителе Липецкой области 1991 года рождения и женщине 1985 года рождения. Их местонахождение установили сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Суворовский».

Ранее в полицию поступило сообщение о происшествии в одном из домов посёлка Ханино Суворовского района. Оттуда в тяжёлом состоянии госпитализировали двух несовершеннолетних девочек и их родственницу.

На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело 54-летней бабушки детей с признаками насильственной смерти.

Подозреваемых задержали по горячим следам на территории региона. Их доставили в следственные органы для дальнейших процессуальных действий.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают оперативное сопровождение расследования и устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.