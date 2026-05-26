Отсыревший порох и ржавчина: Подразделениям ВСУ приказали сражаться бракованными минами

Подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении могли получить партию некачественных 120-мм мин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские средства радиоэлектронной разведки перехватили разговор миномётного расчёта с украинским командованием. Один из военных, как утверждает Марочко, жаловался на состояние новых боеприпасов.

«Украинский боевик был крайне недоволен новой партией 120-мм мин, которую им недавно поставили. С его слов, порох был отсыревшим, а мины имеют следы дефектов и коррозии», — сказал военный эксперт Андрей Марочко TАСС.

Он также добавил, что подобные жалобы якобы звучат не впервые. По словам Марочко, поставляемые Украине западные боеприпасы в последнее время стали заметно хуже по качеству.