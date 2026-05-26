Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 05:48

Отсыревший порох и ржавчина: Подразделениям ВСУ приказали сражаться бракованными минами

Подразделения ВСУ на Краснолиманском фронте получили отсыревшие мины с ржавчиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Подразделения ВСУ на Краснолиманском направлении могли получить партию некачественных 120-мм мин. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские средства радиоэлектронной разведки перехватили разговор миномётного расчёта с украинским командованием. Один из военных, как утверждает Марочко, жаловался на состояние новых боеприпасов.

«Украинский боевик был крайне недоволен новой партией 120-мм мин, которую им недавно поставили. С его слов, порох был отсыревшим, а мины имеют следы дефектов и коррозии», — сказал военный эксперт Андрей Марочко TАСС.

Он также добавил, что подобные жалобы якобы звучат не впервые. По словам Марочко, поставляемые Украине западные боеприпасы в последнее время стали заметно хуже по качеству.

СБУ заставила жителя села Шевченко есть землю после жалобы на отсутствие воды
СБУ заставила жителя села Шевченко есть землю после жалобы на отсутствие воды

Тем временем в подразделениях ВСУ всё чаще фиксируются случаи распространения инфекций из-за опасной практики полевых переливаний крови. В условиях нехватки медикаментов и тяжёлой обстановки на передовой раненым вводят кровь сослуживцев сразу после забора, используя обычные шприцы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar