Аллану Чумаку — 91: как человек, который «лечил» через экран, превратил банку с водой в символ эпохи Оглавление Журналист, который сам стал сенсацией Почему ему поверили миллионы Сеансы без слов и банки у экрана Как Чумак стал брендом раньше блогеров Почему наука спорила с чудом Почему Чумак остался символом 90-х Трёхлитровые банки у телевизора, молчаливые пассы руками и надежда, что вода станет целебной. Life.ru вспоминает Аллана Чумака и объясняет, почему его телесеансы превратились в один из главных символов тревожных 90-х. 26 мая, 11:38 Аллан Чумак: биография телецелителя и феномен сеансов 90-х. Обложка © ТАСС / Уткин Игорь

26 мая Аллану Чумаку исполнился бы 91 год. Для одних он так и остался человеком, который молча водил руками перед камерой. Для других был символом времени, когда страна уже не верила старым лозунгам, но всё ещё хотела верить хоть во что-то. В конце 80-х его сеансы собирали миллионы людей, а рядом с телевизорами выстраивались банки с водой, кремы, свечи и газеты с его портретом.

Сегодня это легко принять за странный семейный анекдот из 90-х. Но тогда всё выглядело иначе. Старый мир трещал, новый пугал, медицина часто казалась далёкой и холодной, а завтра выглядело мутным. И вдруг на экране появлялся спокойный мужчина, который не кричал, не пугал и не требовал ничего сложного. Нужно было просто включить телевизор и поверить, что сейчас станет легче.

Журналист, который сам стал сенсацией

Аллан Чумак и заряженная вода: почему ему верили миллионы. Фото © ТАСС / Антонов Алексей

Аллан Чумак начинал не как маг из подполья и не как герой эзотерической ярмарки. Он получил спортивное образование, работал тренером по велоспорту, потом поступил на журфак МГУ и много лет был вполне обычным советским журналистом. Спорт, медицина, возможности человеческого организма: вот круг тем, который постепенно подвёл его к будущей славе.

Самый любопытный поворот в его биографии похож на сюжет фильма. По одной из версий, Чумак готовил материал о целителях и должен был смотреть на них глазами разоблачителя. Но чем глубже он входил в тему, тем сильнее убеждался, что сам обладает особым «даром». Так человек, который пришёл изучать чужое чудо, в итоге превратился в главное чудо телевизионной эпохи.

Почему ему поверили миллионы

Чтобы понять феномен Чумака, нужно помнить: телевизор в позднем СССР имел почти магическую власть. Если человека пустили в эфир, значит, его где-то проверили, одобрили, допустили. Для зрителя это было важнее любых дипломов. Центральное телевидение выглядело как печать качества, а человек в кадре автоматически получал кредит доверия.

Чумак ещё и выглядел правильно. Без театрального пафоса, без страшных интонаций, без дешёвого цирка. Обычный интеллигентный мужчина, который мог бы работать в НИИ или читать лекцию о здоровье. Именно эта будничность и цепляла. Чудо входило в дом не в блестящем плаще, а в свитере и со спокойным голосом. На фоне тревожной эпохи это действовало сильнее любых спецэффектов.

Сеансы без слов и банки у экрана

Почему люди ставили воду перед телевизором во время сеансов Чумака. Фото © ТАСС / Нетелев Роберт

Главная особенность Чумака заключалась в молчании. Если Анатолий Кашпировский работал голосом и фразами, то Чумак почти не говорил. Он появлялся в кадре, произносил короткое вступление, а потом делал пассы руками и беззвучно шевелил губами. Для зрителей эта тишина только усиливала ощущение тайны. Мол, если слов нет, значит, работает что-то выше них.

К сеансам готовились заранее. На стол ставили трёхлитровые банки с водой, бутылки, кремы, мази, свечи. Всё это должно было «зарядиться» через экран и получить целебную силу. В советской квартире рождался странный домашний ритуал: телевизор, вода, надежда и вера, что помощь может прийти без очередей, талонов и унизительных походов по кабинетам. Простое действие давало ощущение контроля над бедой.

Как Чумак стал брендом раньше блогеров

Аллан Чумак поймал момент, когда личное имя стало самостоятельной силой. Его портреты хранили, газеты с изображением не выбрасывали, а на встречи с «целителем» приходили целыми толпами. Люди хотели не только «зарядить» воду. Они хотели увидеть человека, который уже стал частью их повседневной надежды. Так имя Чумака превратилось в знак эпохи.

На встречах можно было купить книги, фотографии, воду или кремы, которые связывали с его энергией. По сегодняшним меркам это почти готовая схема личного бренда: узнаваемое лицо, понятный ритуал, верная аудитория и продукт, который получает смысл через доверие. Только происходило всё не в соцсетях, а в мире газет, телевизоров, очередей и кухонь с клеёнкой на столе.

Почему наука спорила с чудом

Аллан Чумак: день рождения, биография и история популярности. Фото © ТАСС / Уткин Игорь

Учёные относились к сеансам Чумака резко негативно. Они напоминали: вода не меняет свойства из-за движений руками перед камерой, а серьёзные болезни нельзя лечить телевизором. Главный страх был понятен. Человек мог поверить в «заряженную» воду сильнее, чем во врача, и упустить время. В случае с настоящей болезнью такая вера уже не трогательная, а опасная.

Но объяснить феномен Чумака одним словом «обман» тоже слишком просто. Многие зрители получали от сеансов то, чего им остро не хватало: внимание, спокойствие, надежду и понятный ритуал. Это могло работать как плацебо, особенно там, где речь шла о тревоге и самочувствии. Проблема начиналась там, где эмоциональное облегчение путали с лечением. Вот здесь сказка превращалась в риск.

Почему Чумак остался символом 90-х

Как телесеансы Аллана Чумака стали символом эпохи 90-х. Фото © ТАСС / Уткин Игорь

В 1993 году массовые телесеансы прекратились по настоянию Минздрава. Но сам образ уже невозможно было стереть. Чумак продолжил встречаться с поклонниками, читать лекции, продавать книги и «заряженные» предметы. Эфир ушёл, но вера осталась. Для многих он по-прежнему был человеком из телевизора, который однажды обещал, что боль можно снять простым домашним чудом.

История Аллана Чумака говорит не только о нём. Она говорит о стране, которая стояла между двумя мирами и отчаянно искала опору. Люди верили не потому, что были глупыми. Они устали, тревожились, болели, теряли привычные ориентиры и хотели, чтобы хоть кто-то сказал: всё можно поправить. Поэтому Чумак до сих пор цепляет. Это портрет эпохи, которая поставила банку воды перед телевизором и очень хотела, чтобы завтра стало легче. А если вам интересны другие судьбы людей, чьи имена стали символами ушедшего времени, вспомните тайны Олега Даля, о которых редко говорят сегодня.

Авторы Сергей Трофимов