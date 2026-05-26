Россияне стали чаще покупать электронику для отдыха за городом

Россияне стали на 30% активнее покупать портативную электронику для поездок за город и отдыха на природе. За первые две недели мая продажи умных часов и переносных музыкальных колонок выросли на 72% и 50% соответственно относительно того же периода апреля.

Одними из главных портативных гаджетов начала дачного сезона стали умные колонки (+33%) и беспроводные наушники (+32%). Также россияне чаще выбирают устройства, которые помогают им не зависеть от розетки: продажи универсальных внешних аккумуляторов ёмкостью от 6000 до 11 000 мАh увеличились почти на 40%, а сверхъёмких от 16 000 мАh — на 24%. К таким выводам пришли аналитики на основе данных продаж интернет-магазина и объединённой розничной сети МегаФона и Yota.