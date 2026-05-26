Гости ресторана в Москве пожаловались на «налог на дождь»

Посетительница московского ресторана «Веранда 32.05» пожаловалась на странную доплату за столик на улице во время дождя. По её словам, в конце вечера официант сообщил, что к счёту нужно добавить ещё 10%.

Инцидент, как рассказала девушка SHOT ПРОВЕРКЕ, произошёл вечером 24 мая в заведении в саду «Эрмитаж». Она пришла туда с подругой и заранее уточнила, можно ли сесть на улице, несмотря на небольшой дождь.

Сотрудники предупредили, что навеса на веранде нет, но предложили разместиться под зонтиками. Гостей это устроило: капли на стол не попадали, рядом также сидели другие посетители.

Проблема возникла уже под конец вечера. По словам девушки, официант неожиданно заявил, что за столик на веранде в дождливую погоду нужно доплатить 10% к счёту.

Посетительница утверждает, что ни при бронировании, ни при посадке о таком условии их не предупреждали. Сотрудники объяснили доплату внутренней политикой заведения.

Компания отказалась оплачивать непонятный сбор. После этого, по словам гостьи, официанты начали демонстративно игнорировать их столик.

Ранее москвичи уже жаловались на работу этого ресторана. По словам посетителей, в заведении встречается грубое обслуживание, а оплату иногда предлагают проводить только наличными.