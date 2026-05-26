ГД в I чтении одобрила закон о бесплатном ЭКО для жён и вдов боевых ветеранов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 26 мая одобрили в первом чтении законопроект о расширении мер соцподдержки для семей ветеранов боевых действий. Документ предлагает предоставить супругам и вдовам право бесплатно воспользоваться процедурой ЭКО, сообщает «Парламентская газета».

Член профильного комитета Екатерина Стенякина пояснила, что речь идёт о применении вспомогательных репродуктивных технологий в рамках базовой программы госгарантий бесплатной медпомощи. Исключение составляет только суррогатное материнство.

Новыми правилами смогут воспользоваться ветераны, состоящие в браке, а также вдовы погибших, которые не вступили в повторный брак. Обязательное условие — наличие нотариально заверенного согласия супруга, данного при жизни, на использование его биоматериала после смерти.

Такое согласие, по словам парламентария, может также включать разрешение записать умершего отцом рождённого ребёнка. В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 декабря 2026 года.

