«Гаражную амнистию» хотят продлить ещё на пять лет

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощённом порядке оформления прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Под действие амнистии подпадают только гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года и не признанные самовольными постройками.

«Реальное количество неоформленных построек в разы больше. Их владельцы не могут распорядиться имуществом, передать его по наследству», — заявил глава профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

«Гаражная амнистия» начала действовать 1 сентября 2021 года. Программа позволяет россиянам в упрощённом порядке оформить права на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, а также бесплатно получить в собственность землю под ними. По данным Росреестра, за это время в России уже зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и участков под ними.