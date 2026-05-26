Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 15:19

«Гаражную амнистию» хотят продлить ещё на пять лет

ГД одобрила продление «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Речь идет об упрощённом порядке оформления прав на капитальные гаражи и земельные участки под ними, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Под действие амнистии подпадают только гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года и не признанные самовольными постройками.

«Реальное количество неоформленных построек в разы больше. Их владельцы не могут распорядиться имуществом, передать его по наследству», — заявил глава профильного комитета Госдумы Сергей Гаврилов.

В России предложили ввести «снежную амнистию» для автомобилистов
В России предложили ввести «снежную амнистию» для автомобилистов

«Гаражная амнистия» начала действовать 1 сентября 2021 года. Программа позволяет россиянам в упрощённом порядке оформить права на гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ, а также бесплатно получить в собственность землю под ними. По данным Росреестра, за это время в России уже зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и участков под ними.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar