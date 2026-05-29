Как подготовиться к отпуску летом: какие обследования пройти и сдать анализы перед поездкой Оглавление Начните с терапевта: он поможет понять, что нужно проверять именно вам Какие базовые анализы можно сдать перед отпуском Сердце, давление и вены: проверьте то, что плохо переносит жару Стоматолог и ЛОР: два врача, про которых вспоминают слишком поздно К каким врачам ещё стоит записаться перед отпуском Прививки и зарубежные поездки: ориентируйтесь на страну, а не на советы знакомых Что проверить перед поездкой за границу Если едете в санаторий, не тяните со справками Что положить в отпускную аптечку Билеты куплены, чемодан почти собран, но организм может испортить отпуск быстрее любой задержки рейса. Life.ru рассказывает, какие обследования стоит пройти перед летней поездкой и как подготовиться без паники и лишних анализов. 29 мая, 05:00 Как подготовиться к отпуску летом и какие обследования пройти перед поездкой. Обложка © Gemini Nano Banana

Летом хочется думать о билетах, море, даче, платье для ужина и нормальном сне без будильника. Но отпуск легко портят не только задержки рейсов. Иногда всё ломает зубная боль, скачок давления, отит после бассейна, аллергия или хроническая болезнь, которая решила выйти на сцену именно в поездке. Поэтому перед отдыхом не нужно проходить всех врачей подряд. Достаточно заранее проверить то, что реально может помешать поездке. Life.ru рассказывает, какие обследования стоит пройти перед отпуском и как подготовиться без паники.

Начните с терапевта: он поможет понять, что нужно проверять именно вам

Перед отпуском многие идут по странному пути: открывают список анализов и выбирают всё, что звучит серьёзно. Это плохая тактика. Лишние обследования могут дать случайные отклонения, испугать и запустить ненужную беготню по врачам. Лучше начать с терапевта: он оценит давление, жалобы, хронические болезни, лекарства и сам маршрут поездки.

Если вы здоровы, едете недалеко и давно не жаловались на самочувствие, может хватить минимальной проверки. А вот людям с гипертонией, диабетом, астмой, болезнями сердца, почек, щитовидной железы, суставов или вен лучше не откладывать визит. Жара, перелёты, смена питания и непривычная активность часто усиливают старые проблемы. Узнать об этом дома спокойнее, чем искать врача уже у моря.

Какие базовые анализы можно сдать перед отпуском

Если вы давно не проверялись, не надо сразу устраивать медицинский марафон. Для начала обычно хватает простого набора, который покажет самые очевидные проблемы. Он не заменяет полноценную диагностику, но помогает понять, нет ли воспаления, анемии, проблем с сахаром, почками или печенью. Остальное лучше сдавать только по назначению врача. Общий анализ крови.

Общий анализ мочи.

Глюкоза крови.

Базовая биохимия крови по назначению терапевта.

ЭКГ, если есть давление, боли в груди, одышка или возрастные риски.

Флюорография, если она нужна для санатория или давно не делалась.

Сердце, давление и вены: проверьте то, что плохо переносит жару

Летний отпуск часто кажется отдыхом только в голове. Для организма это нагрузка: жара, духота, алкоголь, солёная еда, недосып, перелёт, чемоданы и долгие прогулки. Если у вас скачет давление, отекают ноги, бывает аритмия, одышка или боли в груди, перед поездкой стоит обсудить это с врачом. Иногда достаточно ЭКГ и контроля давления, иногда нужны дополнительные обследования.

Особенно внимательно стоит готовиться к долгой дороге. Несколько часов в самолёте, автобусе или машине могут усилить проблемы с венами и отёками. Врач подскажет, нужны ли компрессионные чулки, как вести себя в пути и какие лекарства взять. Самостоятельно пить препараты «для крови» не стоит: это не отпускной лайфхак, а серьёзные лекарства с рисками.

Стоматолог и ЛОР: два врача, про которых вспоминают слишком поздно

Зубная боль в отпуске почти всегда приходит не вовремя. Днём вы купаетесь, вечером зуб начинает ныть, ночью вы ищете клинику, а утром узнаёте цену лечения. Поэтому перед поездкой стоит сходить к стоматологу, если есть старые пломбы, чувствительность, кариес, кровоточивость дёсен или зуб мудрости, который давно подаёт сигналы.

ЛОР-врач нужен тем, у кого часто закладывает уши, бывают отиты, гайморит, серные пробки или боль после купания. Летом вода в ушах, кондиционеры и перепады температуры быстро превращают мелкую проблему в большую. Для детей это особенно актуально: один день в бассейне иногда заканчивается неделей без купания и с каплями по расписанию.

К каким врачам ещё стоит записаться перед отпуском

Тут не нужно идти по всем кабинетам подряд. Смысл в том, чтобы проверить слабые места, если они уже есть. Если жалоб нет, обязательного большого обхода обычно не требуется. Но есть ситуации, когда профильный врач перед поездкой действительно поможет избежать проблем. К дерматологу: если много родинок, появились новые пятна, зуд или высыпания.

К офтальмологу: если вы носите линзы, страдаете сухостью глаз или едете в жаркий пыльный регион.

К гинекологу или урологу: если есть жалобы или давно не было планового осмотра.

К эндокринологу: если есть диабет или проблемы со щитовидной железой.

К кардиологу: если терапевт видит риски по сердцу, давлению или сосудам.

Прививки и зарубежные поездки: ориентируйтесь на страну, а не на советы знакомых

Для поездок за границу важно заранее проверить инфекционные риски. Одно дело — отель у моря, другое — сельские районы, джунгли, горы, сафари или поездка с маленькими детьми. Некоторые прививки требуют времени, поэтому лучше заняться этим не за два дня до вылета. Особенно если речь идёт о странах, где есть риск жёлтой лихорадки, брюшного тифа, гепатита А, бешенства или других инфекций.

Перед поездкой стоит проверить обычные прививки: корь, краснуха, паротит, дифтерия, столбняк, полиомиелит. У взрослых с этим часто хаос: кто-то не помнит, когда прививался; кто-то уверен, что «в детстве всё сделали», а документы давно потерялись. Врач поможет понять, что нужно обновить. Для ребёнка важно свериться с календарём прививок и не откладывать это на последнюю неделю.

Что проверить перед поездкой за границу

Этот пункт лучше сделать коротким списком, потому что здесь важна не красота текста, а порядок действий. Перед отпуском нужно открыть требования страны, посмотреть рекомендации по инфекциям и проверить лекарства. Особенно если вы едете не в стандартный пляжный отель, а планируете активный маршрут. Чем дальше поездка от привычного формата, тем важнее подготовка: нужны ли обязательные прививки для въезда;

есть ли в стране риск малярии, жёлтой лихорадки, брюшного тифа или гепатита А;

когда была последняя прививка от столбняка;

все ли прививки по возрасту есть у ребёнка;

покрывает ли страховка хронические болезни;

можно ли ввозить ваши лекарства в страну назначения;

нужен ли рецепт или справка на постоянные препараты.

Если едете в санаторий, не тяните со справками

Санаторий требует отдельной подготовки. Там часто нужна санаторно-курортная карта, а для неё обычно просят анализы крови и мочи, ЭКГ, флюорографию, осмотр терапевта и профильных специалистов. Женщинам могут понадобиться гинеколог и мазок, мужчинам при показаниях — уролог. Точный список лучше уточнить в конкретном санатории.

Не стоит оформлять всё в последний день. Если понадобится дополнительный анализ или консультация, вы попадёте в неприятную гонку. Но и слишком рано проходить обследования тоже бессмысленно: у справок есть срок действия. Нормальный вариант — заранее узнать требования санатория и пройти всё ближе к дате поездки, чтобы документы были актуальны на момент заезда.

Что положить в отпускную аптечку

Хорошая аптечка не должна выглядеть как отдельный чемодан. Её задача — закрыть частые проблемы: температуру, боль, аллергию, расстройство желудка, мелкие травмы, ожоги и укусы. Постоянные лекарства лучше брать с запасом и в оригинальных упаковках. Если препарат рецептурный, особенно при поездке за границу, стоит взять рецепт или справку. Постоянные лекарства с запасом на несколько дней;

жаропонижающее и обезболивающее;

средство от аллергии;

препараты от диареи и обезвоживания;

антисептик, пластыри, бинт;

средство от солнечных ожогов;

репеллент от комаров и клещей;

солнцезащитный крем;

термометр;

детские препараты, если ребёнок едет с вами.

Подготовка к отпуску не должна превращаться в тревожный обход всех врачей. Смысл проще: понять свои риски, закрыть очевидные проблемы и спокойно уехать. Проверьте хронические болезни, зубы, уши, прививки, документы, страховку и аптечку. Тогда отпуск останется отпуском, а не историей про поиски врача в чужом городе. А если летом вы планируете не только море, но и дачу, обязательно прочитайте главные правила, как обработать порез и травму на даче, чтобы не попасть в больницу с заражением.

Авторы Сергей Трофимов