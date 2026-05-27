Прекратите изображать мучеников: Как пережить отключение воды без «коммунального апокалипсиса» в семье

В городах России начался сезон отключения воды, и иногда он действительно бывает «горячим»: ситуация и без того не из приятных, так ещё и нервы закипают, если кто-то из домашних надолго занимает ванную. О том, как пережить этот период без «апокалипсиса» в семье, Life.ru рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Заготовьте ковшики заранее

Если нет горячей воды, нужно заранее обдумать, как действовать, чтобы не спровоцировать ощущение: «Ты думаешь только о себе». Уходить в романтику коммуналок нет смысла, но можно вспомнить здоровый принцип быстрой гигиены. Если нужно просто освежиться, необязательно устраивать полноценный душ с гелями, скрабами, масками и философскими мыслями, пока натираешься. Можно окатить тело водой из ковшика и быстро вымыть ключевые зоны. При отключении воды это временное снижение качества жизни, но одновременно и возвращение к здравому смыслу. Станислав Самбурский Клинический психолог

Успокойте сначала себя, а потом — своего ребёнка

С детьми в такие дни отдельная история. По словам Самбурского, ребёнок может капризничать чаще, но не потому, что ему тоже срочно хочется прорваться и искупаться в ванной. Просто он считывает тревогу родителей и старших членов семьи, которые ходят по квартире с лицами людей, переживающих коммунальный «апокалипсис». Ребёнок напитывается этими эмоциями, усиливает сигнал и сам начинает капризничать, жаловаться, цепляться к мелочам и требовать внимания в самый неудобный момент. Поэтому сначала взрослым нужно успокоить себя, а уже потом объяснять ребёнку правила: «сегодня всё делаем быстрее и проще». Не надо превращать отключение воды в трагедию, где каждый играет пострадавшего.

Вспомните про абонемент в спортзал и сходите в гости

Отключение воды можно использовать как повод вспомнить про давно забытый абонемент в бассейн или спортзал. Вы его купили, торжественно сходили три раза, потом рутина засосала. Так вот, коммунальные службы каждый год дают вам мотивацию вернуться, шутит психолог. Можно заранее запланировать баню, спа, бассейн, фитнес-центр на месяц или хотя бы пару походов туда, где вода есть и за неё уже заплачено.

А ещё можно наконец сходить в гости. У многих есть родственники и знакомые, с которыми сто лет не виделись: то работа, то усталость, то «надо бы как-нибудь встретиться». Вот вам повод. Не надо выдумывать глубокий предлог. Можно честно сказать: «У нас отключили воду, можно к вам заехать, заодно увидимся?» Иногда социальные связи оживают не через разговоры о близости, а через очень простой вопрос: «Можно у вас помыться?»

Главное — помнить при отключении воды: семья в этот момент воюет не друг с другом, а с обстоятельствами. День без горячей воды — часто как проверка на бытовую адекватность. Если заранее договориться, упростить быт и перестать изображать мучеников коммунального фронта, отключение воды можно пережить спокойно. Станислав Самбурский Клинический психолог