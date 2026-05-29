Увольняют, сокращают, выживают с работы: Каким святым помолиться

В ситуации, когда человека на работе преследуют конфликты или он вовсе находится под угрозой увольнения, важно не падать духом и не впадать в отчаяние. К каким святым верующий может обратиться за поддержкой, Life.ru рассказал председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов.

Господь никогда не оставляет того, кто искренне к Нему обращается. И первое, о чём следует помнить: любое дело, в том числе и молитва о сохранении работы, должно начинаться с обращения к Самому Иисусу Христу. Он как никто другой знает, что такое неправедные гонения и несправедливое отношение. Поэтому прежде всего нужно молиться Спасителю — своими словами или краткой молитвой: «Господи, помилуй», «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»

Кому молиться при угрозе сокращения или увольнения

Если существует угроза сокращения или увольнения, принято молиться святителю Спиридону Тримифунтскому. При жизни он прославился своей помощью нуждающимся и заступничеством за людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Существует предание, как он помог одному торговцу, превратив змею в золото, а затем вновь обратив её в живое существо, когда долг был возвращён.

Также в такой ситуации можно обращаться к святому Иоанну Крестителю — многие верующие свидетельствуют, что молитва к нему помогала сохранить рабочее место даже в самые трудные времена, добавил Иванов.

Кому молиться при ссорах на работе

Если в коллективе происходят ссоры, кто-то строит козни или откровенно выживает сотрудника, нужно молиться о примирении враждующих. В молитвослове есть специальное прошение: «Владыко Человеколюбче, Царю веков и Подателю благих, разрушивший вражды средостения и мир подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабам Твоим, вкорени в них страх Твой и друг к другу любовь утверди; угаси всяку распрю, отыми вся разногласия и соблазны». Эту молитву можно читать как в храме, так и дома перед иконами.

Особой заступницей для трудящихся является Пресвятая Богородица. Ей молятся перед иконой «Споручница грешных» или другими чтимыми образами, прося утешения в скорбях и примирения враждующих. Молитва Богородице помогает смягчить сердца начальствующих и наладить отношения между сослуживцами.

Если на человека клевещут или плетут интриги, можно также обращаться к святителю Николаю Чудотворцу — он известен как защитник несправедливо обижаемых и примиритель враждующих. Или к великомученику Георгию Победоносцу, который сам прошёл через многие испытания и мужественно их преодолел.

Не забывайте о преподобном Сергии Радонежском, который своим смирением и трудолюбием подаёт пример для любого работающего человека. Также можно молиться святому мученику Трифону — он умел исцелять душевные недуги и помогает разрешить сложности и проблемы на работе.

Очень важно помнить: никогда не следует просить Бога наказать обидчика, начальника или того, кто вас выживает. Христос заповедал нам любить врагов и молиться за обижающих. Если вы будете молиться о том, чтобы Господь наставил ваших недоброжелателей на путь истинный, вразумил их и смягчил их сердца, ваша молитва будет услышана гораздо быстрее. Но самое главное — не отчаиваться и помнить, что любое испытание даётся нам по силам и для пользы души. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная»