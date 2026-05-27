Продавцы компьютеров готовятся к повышению цен на 20% из-за новых правил импорта

Ноутбуки, принтеры и другая компьютерная техника могут подорожать на 15–20% после изменения правил параллельного импорта. Об этом Life.ru рассказали сами коммерсанты.

«Пока запасы есть, цены будут расти», — сказал один из участников рынка.

По словам участников рынка, в некоторых магазинах цены начали расти ещё до вступления ограничений в силу. Например, один из принтеров HP в московской точке подорожал на 10% за несколько дней. Продавцы ожидают, что первым заметным скачком может стать рост стоимости ноутбуков и принтеров почти на 20%.

На цены могут повлиять закупочная стоимость, новые логистические сложности и риски задержек на таможне. Из-за этого сроки поставок тоже способны увеличиться, а запасы ноутбуков, мониторов, принтеров и комплектующих — сократиться.

В отрасли предупреждают, что подорожать могут не только новые устройства, но и б/у техника, запчасти и ремонт. Эксперты при этом считают, что новые правила должны подтолкнуть бренды к официальному возвращению в Россию, хотя уже работающие на рынке производители тоже могут пересмотреть цены.