Экс-глава МИД Украины Кулеба женился на владелице секс-шопов Павелецкой

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба женился на предпринимательнице и владелице сети секс-шопов Светлане Павелецкой. Избранница опубликовала в соцсетях кадры с мероприятия, которое прошло в узком кругу близких.

Самим церемония состоялась в онлайн-формате. Торжество организовали дома, среди гостей были родные, друзья и общие собаки пары.

Ранее возлюбленная Кулебы дала неожиданный совет жителям страны на фоне энергетического кризиса. Владелица секс-шопа заявила, что в её магазине продаются вибраторы с подогревом до 38 градусов. Она предложила замерзающим украинцам греться ими.