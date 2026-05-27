27 мая, 17:17

«Два разных человека»: Павел Деревянко заявил, что радовался избранию Зеленского президентом Украины

Обложка © VK / Чадина

Российский актёр Павел Деревянко в интервью проекту Марии Чадиной «Громче слов» заявил, что Владимир Зеленский губит собственный народ. Артист также рассказал о личном знакомстве с ним и удивлении от перемен в личности бывшего комика.

Деревянко признался, что был знаком с Зеленским и до совместной работы, они много общались и дружили. Актёр восхищался его работоспособностью, жизнелюбием, энергией и любовью к людям. Когда Зеленский стал президентом, Деревянко, как и многие, радовался и надеялся на перемены к лучшему.

Однако позже, по словам артиста, он позвонил Зеленскому, но тот не взял трубку. При обращении к другим знакомым Деревянко посоветовали заниматься своими делами. Актёр пришёл к выводу, что Зеленский-актёр и Зеленский-президент — это два совершенно разных человека. Долгое время Деревянко не мог в это поверить и сомневался, что человек способен так сильно измениться.

«И то, что он делает сейчас… Конечно, я не знаю, заложник ли он этой ситуации, но он продолжает губить свой народ», — сказал Деревянко.

Ранее Деревянко попал в базу «Миротворца»*. Его обвиняют в информационной поддержке СВО. Помимо прочего, артиста заподозрили в якобы незаконном пересечении границы Украины.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России

