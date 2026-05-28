Здание областного суда повреждено в Нижнем Новгороде при атаке дронов

В Нижнем Новгороде при атаке дронов ВСУ повреждено здание областного суда. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

Никитин добавил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских дронов сегодня утром. По предварительным данным, никто не пострадал. Работа ПВО продолжается, а оперативные службы работают в усиленном режиме, добавил губернатор. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности.