28 мая, 05:59

Здание областного суда повреждено в Нижнем Новгороде при атаке дронов

Обложка © Life.ru

В Нижнем Новгороде при атаке дронов ВСУ повреждено здание областного суда. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

В« Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте инцидента работают специалисты», — говорится в сообщении главы региона.

Никитин добавил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских дронов сегодня утром. По предварительным данным, никто не пострадал. Работа ПВО продолжается, а оперативные службы работают в усиленном режиме, добавил губернатор. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности.

Никита Никонов
