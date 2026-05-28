Здание областного суда повреждено в Нижнем Новгороде при атаке дронов
В Нижнем Новгороде при атаке дронов ВСУ повреждено здание областного суда. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
В« Нижнем Новгороде повреждения получило здание областного суда. На месте инцидента работают специалисты», — говорится в сообщении главы региона.
Никитин добавил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских дронов сегодня утром. По предварительным данным, никто не пострадал. Работа ПВО продолжается, а оперативные службы работают в усиленном режиме, добавил губернатор. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следовать мерам безопасности.