Российская делегация прибыла во Дворец Независимости в Астане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российская делегация прибыла во Дворец Независимости в Астане. Видео © «Макс» / «Кремль. Новости»

Скоро здесь начнётся церемония официальной встречи, а затем состоятся российско-казахстанские переговоры.

Напомним, 27 мая 2026 года президент России Владимир Путин прибыл в Астану с трёхдневным государственным визитом, ставшим вторым за время его текущего президентского срока — беспрецедентный случай в протокольной практике, подчёркивающий особый уровень отношений двух стран. В аэропорту его лично встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, после чего лидеры провели неофициальный обед в формате «тет-а-тет».

Основной день переговоров запланирован на 28 мая: в узком и расширенном составах будут обсуждаться ключевые проекты в политической, торгово-экономической и военно-технической сферах, а также вопросы энергетики, включая планируемое строительство первой в Казахстане атомной электростанции. По итогам встречи ожидается подписание 16 двусторонних документов, в том числе совместного заявления об основах дружбы и добрососедства. В программу визита также войдёт участие Владимира Путина в V Евразийском экономическом форуме, посвящённом развитию технологий искусственного интеллекта, и заседании Высшего Евразийского экономического совета.