Во Владивостоке иностранца оштрафовали за публичный намаз на детской площадке

Во Владивостоке суд привлёк к ответственности иностранного гражданина за публичное совершение намаза на детской площадке. Об этом сообщили в пресс-службе Первореченского районного суда города.

Во Владивостоке мигранта оштрафовали за публичный намаз на детской площадке. Видео © Telegram / Полиция Приморья

Инцидент произошёл на улице Карбышева, где мужчину заметили во время молитвы рядом с детскими качелями. 30-летний мигрант выполнял религиозный обряд на территории игровой зоны, что вызвало обеспокоенность у местных жителей.

После обращения граждан мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Суд назначил ему штраф в размере 35 тысяч рублей.

«В судебном заседание вину в совершении вмененного правонарушения привлекаемое лицо признало, в содеянном раскаялось», — говорится в сообщении.

Ранее в Москве в отношении посетителя Нагатинского районного суда возбуждено административное дело после того, как он совершил религиозный обряд в здании учреждения. Гражданин провёл намаз в помещении суда, нарушив установленные правила поведения. Подобные действия не допускаются в административных зданиях и рассматриваются как нарушение регламента.