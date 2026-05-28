Молодёжь стала в 7 раз активнее изучать свою родословную

Исследование родословной становится всё более популярным занятием у молодых россиян: они активно ищут информацию о своих предках не только в архивах, но и в результатах ДНК-тестов.

Основная аудитория сервисов для изучения родословной — россияне 26–45 лет. При этом молодёжь 14–20 лет показала самый резкий прирост интереса в 2026 году — трафик у этой категории вырос в 7 раз. К таким выводам пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

Мужчины с каждым годом всё больше интересуются своей родословной. За год их доля выросла на 2 процентных пункта. При этом наибольший прирост доли год к году аналитики заметили у двух возрастных категорий мужчин — 14–25 лет (с 11% до 13%) и 56+ (с 13% до 17%).