Рыбак выловил в море «рвоту кашалота» и может разбогатеть

Рыбак в Таиланде нашёл в море сгусток, похожий на амбру — редкое вещество, которое иногда называют «рвотой кашалота». Об этом сообщает The Pattaya News.

40-летний Най Джо Лейя вышел на лодке порыбачить вместе с друзьями. Позже погода испортилась, поднялся ветер, и компания решила вернуться к берегу.

По пути мужчина заметил на поверхности воды белое воскообразное вещество. Он выловил находку и показал её друзьям.

По словам рыбака, сгусток весил около двух килограммов, был гладким и скользким на ощупь, а также имел слабый рыбный запах. Его знакомые предположили, что это может быть амбра.

Качественная амбра может стоить до 40 тысяч долларов за килограмм. В пересчёте это около 2,8 млн рублей.

Теперь Лейя ждёт подтверждения, что нашёл именно это редкое вещество. Рыбак уже заявил, что готов продать находку заинтересованным покупателям.

Амбра образуется в пищеварительной системе кашалотов. После попадания в океан она может годами плавать в воде, затвердевать под солнцем и морской солью, а затем приобретать специфический аромат. В парфюмерии её используют как фиксатор запаха, который помогает духам дольше держаться на коже.