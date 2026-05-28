В Facebook*, Instagram* и WhatsApp* появились платные функции
Meta**.
Компания Meta** запускает платные подписки для пользователей Instagram*, Facebook* и WhatsApp* с расширенным набором функций. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Стоимость подписок начинается 2,99 доллара в месяц за WhatsApp* Plus. Для Instagram* Plus и Facebook* Plus базовый тариф составит около 3,99 доллара. Самый дорогой вариант — Meta** One Premium — оценивается почти в 20 долларов ежемесячно. В рамках платных пакетов пользователям обещают анонимный просмотр Stories, кастомизацию интерфейса и расширенные настройки оформления.
Также компания тестирует алгоритмы, которые будут учитывать активность пользователя в Facebook* и Instagram* для более персонализированных рекомендаций контента.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta**.
** Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.