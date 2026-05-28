Бывшего пожарного инспектора обвинили в гибели пятерых подростков в Прокопьевске

Бывшему сотруднику пожарного надзора предъявили обвинение по делу о гибели пятерых несовершеннолетних в сауне Прокопьевска. Информацию об этом предоставили в пресс-службе следственного управления СК по Кемеровской области.

Трагедия произошла в январе этого года в Кемеровской области. Тогда на пожаре погибли подростки.

Фигуранту вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Действия квалифицированы по части 3 статьи 285 УК РФ.

По версии следствия, бывший инспектор контролирующего органа ненадлежащим образом исполнял свои обязанности. Это и стало основанием для уголовного преследования.

Другие подробности случившегося и обстоятельства предъявления обвинения в ведомстве пока не раскрывают. Расследование продолжается.

Пожар в частной сауне на улице Кубанской в Прокопьевске произошёл вечером 31 января 2026 года. Компания из шести подростков отмечала день рождения, пятеро из них — три 16-летние девушки и юноши 15 и 17 лет — погибли от отравления угарным газом, одной 16-летней девушке удалось выжить. Причиной трагедии стали грубые нарушения пожарной безопасности: здание не имело эвакуационных выходов и не было оборудовано средствами пожаротушения.

Владельцев заведения и администратора, которая пустила несовершеннолетних без взрослых и сама усиливала горение в печи, арестовали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Параллельно расследуется дело о халатности должностных лиц — бывший пожарный инспектор, по версии следствия, ещё в 2022–2023 годах удалил из системы сведения об объекте, из-за чего надзорный орган не мог выявить нарушения. В конце апреля 2026 года суд запретил работу сауны до устранения всех неполадок.