Жительнице Крыма ошибочно вырезали матку после смерти её новорожденного ребёнка

В Симферополе врачи удалили пациентке матку всего через день после того, как у неё умер новорожденный ребёнок. Информацию об этом распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее 31-летняя Виктория Татуревич сообщала, что в ноябре 2025 года в местном перинатальном центре ей провели экстренное кесарево сечение с двухчасовой задержкой. За это время у неё начались осложнения, а через два дня констатировали смерть младенца от сепсиса. Пациентка обвинила медиков в халатности, что привело к возбуждению двух уголовных дел.

После родов у пациентки поднялась температура. Врачи констатировали ухудшение её состояния и перевели в реанимацию. Анализы показали повышенный уровень билирубина, что, по словам женщины, связано с хроническим заболеванием. Медики же заподозрили сепсис и поражение печени, настаивая на удалении матки. Терапевт не нашел причин для операции, но другие врачи убедили пациентку в смертельной опасности сохранения органа, и она согласилась. Несмотря на заключение внештатного акушера Минздрава о необоснованности операции, главврач настоял на удалении матки.

По факту возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, но женщина опасается его закрытия и требует отстранения врачей.

Ранее в Северной Осетии мужчина скончался из-за врачебной ошибки, медики перепутали рак с вросшим ногтем и больше полугода лечили пациента от гнойного воспаления. Опухоль спровоцировала метастазирование, в результате чего заболевание вступило в завершающую стадию.