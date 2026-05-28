28 мая, 10:50

В аэропорту Камчатки сработала тревога: пассажиров вывели из терминала

Обложка © DALL-E / Life.ru

Пассажиров эвакуировали из здания главного аэропорта Камчатки после срабатывания пожарной сигнализации. Людей, находившихся в терминале, вывели на улицу.

По словам очевидцев, после звука сирены эвакуация прошла оперативно. Внутри здания заметили пожарных, однако позже пассажиров снова пустили в терминал, пишет «КП-Владивосток».

После возвращения в аэропорт людям пришлось повторно проходить предполётный досмотр. Сейчас воздушная гавань постепенно возвращается к штатной работе.

В МЧС Камчатского края сообщили, что данных о возгорании к ним не поступало. Там допустили, что на территории аэропорта могли проходить внутренние учения.

«Сведения о возгорании в ведомство не поступали. Скорее всего, на территории проводились внутренние учения самого аэропорта», — рассказали в МЧС Камчатского края.

Пассажиры, ожидающие вылета, проходят повторную проверку безопасности перед посадкой на рейсы. Информации о пострадавших или серьёзных последствиях не приводилось.

Марина Фещенко
