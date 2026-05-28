Николас Кейдж сменил имя — теперь он официально Николас Кейдж

Американский актёр Николас Кейдж официально стал Николасом Кейджем — звезда фильма «Семьянин» отказался от фамилии Коппола. Об этом сообщает El Pais.

При рождении он получил имя Николас Ким Коппола, однако в начале кинокарьеры он его сменил, чтобы дистанцироваться от известного дяди — режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы. Теперь, спустя десятилетия работы в киноиндустрии, актёр окончательно оформил своё сценическое имя как официальное.

Решение Кейдж принял уже после того, как ему исполнилось 62 года. В публикации также упоминается, что смена имени закрепляет тот образ, под которым актёр стал известен широкой аудитории. Решение фактически завершило процесс отделения от семейного бренда, от которого актёр сознательно дистанцировался ещё в начале своей карьеры.

Ранее сообщалось, что редкое издание комикса о Супермене, принадлежавшее Николасу Кейджу, было продано на аукционе за рекордные 15 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим коллекционным предметом в истории. Речь идёт о выпуске 1938 года, который актёр приобрёл в 1996 году за 150 тысяч долларов.