Не только любовь и документы: что ждёт семью, решившую усыновить ребёнка в 2026 году

1 июня, в День защиты детей, особенно легко говорить о том, что каждому ребёнку нужен дом. Но усыновление — не благотворительный жест, не импульсивное решение и не способ «спасти» кого-то одной только любовью. Это долгий юридический и эмоциональный путь, после которого ребёнок становится членом семьи не условно, а полностью: с правами, обязанностями, фамилией, наследованием и новой жизненной историей.

В России усыновление остаётся самой полной формой семейного устройства. В отличие от опеки или приёмной семьи, где ребёнок сохраняет юридическую связь с кровными родителями, при усыновлении он приравнивается к родному ребёнку усыновителей. Семейный кодекс прямо устанавливает, что усыновлённые дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в личных и имущественных правах к родственникам по происхождению.

Именно поэтому государство проверяет не только документы, доход и жильё. Оно оценивает готовность взрослых взять на себя постоянную ответственность. А сами будущие родители должны честно ответить себе на главный вопрос: готовы ли они не просто пройти процедуру, а выдержать адаптацию, кризисы, ревность, травму прошлого и постепенное рождение доверия.

Кто может стать усыновителем в России в 2026 году

Базовое правило простое: усыновителем может стать совершеннолетний дееспособный гражданин. Это может быть семейная пара или один человек. Но дальше начинаются важные юридические ограничения.

Юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев объясняет, что процедура регулируется сразу несколькими нормативными актами:

Процедура регулируется главой 19 Семейного кодекса, главой 29 ГПК, постановлением Правительства от 29 марта 2000 года №275 и постановлением №117 от 14 февраля 2013 года о перечне заболеваний, исключающих усыновление Илья Русяев юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб»

По статье 127 Семейного кодекса усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, но есть список исключений. Закон не допускает к усыновлению людей, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными, лишённых родительских прав, ограниченных в правах, ранее отстранённых от обязанностей опекуна, а также бывших усыновителей, если усыновление было отменено по их вине.

Есть и требования к возрасту. По общему правилу разница между усыновителем, не состоящим в браке, и ребёнком должна быть не менее 16 лет. Суд может сократить эту разницу, если сочтёт причины уважительными. Для отчима или мачехи это условие не применяется.

Отдельно учитываются доход, жильё, состояние здоровья и судимость. Усыновитель должен иметь доход, который позволяет обеспечить ребёнку прожиточный минимум в регионе. Также нельзя усыновить ребёнка при наличии заболеваний из утверждённого перечня, при отсутствии постоянного места жительства и при ряде судимостей, особенно за преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, семьи, несовершеннолетних и общественной безопасности.

Кому могут отказать в усыновлении

Отказ в усыновлении — не всегда история про «плохого» кандидата. Иногда это юридическое несоответствие, которое можно исправить: например, собрать недостающие документы, подтвердить доход или пройти медкомиссию заново. Но есть ограничения, которые являются стоп-фактором.

Илья Русяев перечисляет ключевые категории:

«К процедуре не допускаются лица, лишённые родительских прав или ограниченные в них, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными, отстранённые ранее от обязанностей опекуна, бывшие усыновители при отмене усыновления по их вине, граждане без постоянного места жительства, лица с заболеваниями из перечня ПП №117 и те, чей доход не обеспечивает ребёнку прожиточный минимум субъекта РФ».

Юрист также напоминает о судимости:

Не допускаются также имеющие судимость за преступления против жизни, здоровья, половой неприкосновенности, против семьи и несовершеннолетних, против общественной безопасности, а также неснятую судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления Илья Русяев юрист

Для иностранных граждан действуют отдельные правила. Передача российских детей гражданам США запрещена федеральным законом №272-ФЗ. Кроме того, посредническая деятельность по усыновлению в России запрещена: подбирать и передавать детей «в интересах» будущих родителей не могут частные лица или сомнительные организации. Исключение — органы опеки и уполномоченные структуры в рамках закона.

С чего начинается усыновление: Школа приёмных родителей

Первый практический шаг — не поиск ребёнка, а подготовка взрослых. Большинству кандидатов нужно пройти Школу приёмных родителей. Это обязательный этап, который помогает понять не только процедуру, но и особенности детей, переживших сиротство, утрату, отказ, насилие, больничный опыт или жизнь в учреждении.

На «Госуслугах» отдельно указано, что подготовку в Школе приёмных родителей не проходят близкие родственники ребёнка, отчимы и мачехи, а также отдельные категории людей, у которых уже есть опыт усыновления, опеки или приёмного родительства.

Но даже если по закону обучение не требуется, психологически оно редко бывает лишним. Приёмное родительство отличается от обычного ожидания ребёнка в семье. Здесь взрослый встречается не с «чистым листом», а с человеком, у которого уже есть опыт разрыва, потери и небезопасного мира.

Психолог Анастасия Лысакова считает, что будущим родителям важно заранее отказаться от идеи, будто любовь и воспитание автоматически решат всё:

Несмотря на веру в свои педагогические способности, психологию и воспитание, важно понимать: гены первичны. Порой и собственных детей не всегда понимаешь, потому что непонятно, какая линия поведения “выскочит”, какие гены, какая наследственность, от какого предка придёт. А тут нужно понимать, что вы берёте некую неизвестность Анастасия Лысакова детский психолог

Эта мысль может звучать жёстко, но она не про страх перед ребёнком. Она про честность. Будущий родитель должен быть готов не к идеальному сценарию, а к живому человеку — с темпераментом, памятью тела, тревогами, наследственностью и опытом, который нельзя стереть одной переменой адреса.

Какие документы нужны для усыновления ребёнка

После обучения кандидат обращается в орган опеки по месту жительства и подаёт заявление о выдаче заключения о возможности быть усыновителем. К нему прикладывают пакет документов. На «Госуслугах» среди обязательных документов указаны подтверждение дохода, медицинское заключение, свидетельство о прохождении подготовки в Школе приёмных родителей, а также другие документы по ситуации.

Илья Русяев перечисляет стандартный набор так:

«В опеку подаются автобиография, справка о доходах, выписка из домовой книги, справка об отсутствии судимости, свидетельство о браке при наличии, согласие супруга, свидетельство о прохождении ШПР и медицинское заключение».

В 2026 году важно учитывать обновление по медосвидетельствованию. С 1 сентября 2025 года действует приказ Минздрава от 25 апреля 2025 года №254н, которым утверждён новый порядок медицинского освидетельствования кандидатов в усыновители, опекуны, приёмные и патронатные родители. В официальной публикации приказа указана форма заключения 164-1/у.

Медицинское заключение действует ограниченное время, поэтому его не стоит получать слишком рано. Если процесс затянется, документ придётся обновлять.

Как проходит процедура усыновления: пошаговый маршрут

Процедура выглядит формально, но каждый её этап имеет смысл. Государство проверяет, может ли взрослый обеспечить ребёнку безопасность, стабильность и законную защиту.

Примерный путь такой:

Пройти Школу приёмных родителей, если она обязательна. Собрать документы. Подать заявление в орган опеки. Дождаться обследования жилищных условий. Получить заключение о возможности быть усыновителем. Встать на учёт как кандидат. Получить направление на знакомство с ребёнком. Познакомиться, принять решение. Подать заявление в суд. После решения суда оформить усыновление в ЗАГСе.

Постановление Правительства №275 регулирует правила передачи детей на усыновление и контроль за условиями их жизни в семьях усыновителей. По этим правилам заключение о возможности быть усыновителем действительно два года, а сведения о кандидате вносятся в учёт после его выдачи.

Орган опеки обследует условия жизни кандидата. Это не экзамен на дорогой ремонт и не проверка «идеальной детской». Смотрят, есть ли безопасное место для ребёнка, санитарные условия, возможность организовать быт, сон, учёбу и нормальную семейную жизнь.

Если заключение положительное, кандидат может обращаться к региональному или федеральному банку данных детей, оставшихся без попечения родителей, и получать направление на знакомство.

Знакомство с ребёнком: почему нельзя торопиться

Юридически направление на знакомство — это ещё не усыновление. Эмоционально для многих родителей именно этот этап становится самым сложным. Взрослые могут заранее представлять себе одну встречу, а столкнуться совсем с другой реальностью: ребёнок может быть замкнутым, настороженным, слишком ласковым, агрессивным, равнодушным или тревожным.

Это не обязательно говорит о его характере. Часто это способ выжить.

Мария Эрмель, президент Северо-Западной Ассоциации приёмных родителей «Ребёнок Дома» и приёмная мама, говорит, что взрослым важно заранее отказаться от сравнения приёмного ребёнка с «домашним»:

«Главное, что нужно знать, что приемные дети не совсем такие, как домашние. Чтобы они стали домашними детьми, пройдёт количество времени, как минимум равное тому времени, которое ребёнок провёл в детском доме».

По её словам, ребёнок, который долго жил в учреждении, может иначе реагировать на обычные семейные ситуации:

До этого времени это травмированный ребёнок, с которым нужно будет много пройти: и вниманием ему уделить, и со специалистами поработать. Он совсем по-другому реагирует на многие вещи, чем обычные домашние дети, потому что очень высока травма того, что он был какое-то время один Мария Эрмель ну очень многодетная мама

Именно поэтому знакомство — не кастинг и не выбор «подходящего» ребёнка по анкете. Это начало отношений. Взрослому важно не только спрашивать диагнозы, историю и перспективы, но и наблюдать за собой: есть ли готовность идти в эту связь без иллюзии быстрого счастья.

Суд по усыновлению: что будет решать судья

Усыновление устанавливается только судом. Для граждан России заявление подаётся в районный суд по месту жительства или месту нахождения ребёнка. Дело рассматривается в закрытом заседании, потому что речь идёт о частной жизни ребёнка и семьи.

В заседании обязательно участвуют усыновители, представитель органа опеки и прокурор. Если ребёнку уже исполнилось 14 лет, его участие также обязательно. В некоторых случаях суд заслушивает ребёнка от 10 до 14 лет, родителей или других заинтересованных лиц.

Если ребёнку исполнилось 10 лет, по Семейному кодексу для усыновления требуется его согласие. Исключение возможно, если до подачи заявления он уже жил в семье усыновителя и считает его своим родителем.

Госпошлину физические лица при подаче заявления об усыновлении не платят. Эта льгота прямо предусмотрена Налоговым кодексом.

Илья Русяев поясняет:

«Дело рассматривает районный суд по месту нахождения ребёнка в порядке особого производства с обязательным участием усыновителей, опеки и прокурора. Срок до двух месяцев, госпошлина для физлиц не уплачивается».

После вступления решения суда в силу выписка направляется в ЗАГС. Там оформляют свидетельство об усыновлении и, если это необходимо и разрешено судом, новое свидетельство о рождении.

Какие выплаты положены при усыновлении в 2026 году

Усыновление не должно рассматриваться как способ получить выплаты. Но государственная поддержка важна: ребёнку нужны одежда, лечение, адаптация, занятия, иногда — реабилитация и помощь специалистов.

С 1 февраля 2026 года единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью составляет 28 450,45 рубля. Если семья усыновляет ребёнка с инвалидностью, ребёнка старше семи лет или братьев и сестёр, выплата составляет 217 384,58 рубля на каждого ребёнка. Эти суммы указаны с учётом индексации на 2026 год.

Заявление на выплату нужно подать в Социальный фонд России не позднее шести месяцев со дня вступления решения суда об усыновлении в силу.

Илья Русяев уточняет:

«С 1 февраля 2026 года пособия проиндексированы на 5,6 процента. Единовременная выплата при передаче ребёнка в семью составляет 28 450,45 рубля, а при усыновлении ребёнка инвалида, ребёнка старше семи лет или братьев и сестёр выплачивается 217 384,58 рубля на каждого».

В регионах могут быть дополнительные меры поддержки: выплаты приёмным семьям, компенсации, льготы, помощь с жильём, сопровождение, бесплатная психологическая поддержка. Их нужно уточнять в органах соцзащиты и опеки конкретного субъекта РФ, потому что региональные правила отличаются.

Тайна усыновления: что можно и нельзя рассказывать

Тайна усыновления в России охраняется законом. Это значит, что судьи, сотрудники ЗАГСа, органов опеки, медицинских и иных организаций не вправе раскрывать факт усыновления против воли усыновителей. За разглашение тайны усыновления предусмотрена уголовная ответственность: штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, арест и возможный запрет занимать определённые должности.

Илья Русяев напоминает:

«Тайна усыновления охраняется статьёй 139 СК РФ, её разглашение наказывается по статье 155 УК РФ штрафом до 80 000 рублей, исправительными работами до года или арестом до четырёх месяцев».

Но юридическая тайна и психологическая правда — не всегда одно и то же. Современные специалисты всё чаще говорят, что ребёнку важно знать свою историю в бережной, возрастной и безопасной форме. Решение о том, как именно говорить с ребёнком об усыновлении, семье лучше принимать не под давлением родственников или соседей, а вместе с психологом, который понимает тему сиротской травмы.

Главная ошибка будущих родителей — ждать благодарности

Многие взрослые входят в усыновление с внутренней формулой: «Мы дадим ребёнку дом, значит, он почувствует любовь и ответит доверием». На практике адаптация часто устроена иначе. Ребёнок может проверять границы, провоцировать, врать, воровать еду, отказываться от близости или, наоборот, цепляться за взрослого слишком сильно.

Мария Эрмель говорит, что приёмным родителям особенно важно не принимать такое поведение на личный счёт:

«Самое важное в воспитании — не брать на себя поведение ребёнка. Например, у меня была сложность: ребёнок врёт, и кажется, что это я так его плохо воспитываю, что он врёт, или я что-то делаю не то».

По её словам, ложь и хитрость могут быть не «испорченностью», а старым способом выживания:

«Зачастую ложь и хитрость у них — это способ выживания в предыдущем мире, в котором они жили, в сложном, строгом, беспощадном. Многие родители принимают это как личное оскорбление, что им врут и хотят обидеть. А на самом деле многие такие поступки у детей связаны с тем, что они просто ещё не могут привыкнуть к тому, что находятся в безопасной семье».

Это одна из самых трудных мыслей для приёмного родителя: ребёнок не обязан сразу быть счастливым. Он может скучать по кровным родителям, злиться, бояться, не верить, что его не вернут, и долго проверять, выдержит ли новая семья его боль.

Как подготовить родственников и детей, которые уже есть в семье

Усыновление меняет не только жизнь родителей. Оно меняет всю семейную систему: бабушек, дедушек, братьев, сестёр, привычный быт, внимание взрослых, распределение пространства и эмоциональных ресурсов.

Анастасия Лысакова называет подготовку родственников одним из трёх главных правил:

«Третье правило — подготовить всех родственников к тому, что в доме появляется новый, полноценный и полноправный член семьи. Не всегда всё проходит легко и гладко, особенно между братьями и сёстрами. И неважно, биологические они или нет».

Особенно важно заранее говорить с детьми, которые уже живут в семье. Они могут радоваться появлению брата или сестры, но потом столкнуться с ревностью, обидой, страхом потерять внимание родителей.

Психолог предупреждает:

«Такие моменты, как агрессия, ревность, сравнение, зависть, обиды, чувство несправедливости, — это всё будет».

Задача родителей — не требовать от всех немедленной любви. Гораздо важнее объяснить, что новый ребёнок не «гость», не «доброе дело» и не конкурент, а член семьи. При этом кровные дети тоже имеют право на чувства, личное пространство и внимание.

Что нужно запомнить будущим усыновителям

Усыновление в 2026 году — это понятная юридическая процедура, но не простая жизненная история. Закон требует документов, медзаключения, проверки условий, суда и регистрации в ЗАГСе. Но ребёнку после усыновления нужно больше, чем правильно оформленное свидетельство.

Ему нужны взрослые, которые не испугаются его прошлого. Которые не будут ждать немедленной благодарности. Которые смогут обратиться за помощью, выдержать адаптацию, защитить границы семьи и признать: любовь — это не чувство в первый день, а ежедневное действие.