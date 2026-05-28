Червь поселился в глазу россиянки после укуса комара

Червь поселился в глазу женщины после укуса комара в Орловской области. О ещё одном случае дирофиляриоза рассказывает SHOT.

Россиянка обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение инородного тела в глазу. Первоначально она предполагала обычное воспаление, но во время осмотра специалисты обнаружили под веком паразита. Пациентке поставили диагноз глазной формы дирофиляриоза и провели экстренное удаление червя под местной анестезией.

По данным врачей, заражение происходит после укуса инфицированного комара. Личинки могут развиваться в организме человека и в редких случаях поражают глаза или лёгкие. Медики отмечают, что без своевременного вмешательства паразит способен вызывать осложнения, включая воспалительные процессы и образование абсцессов.

Отдельно уточняется, что в зоне риска находятся люди, часто находящиеся рядом с водоёмами и болотистой местностью. Пострадавшая проживала именно в таком районе, где и могла произойти передача инфекции.

Ранее сообщалось, что в центральной части России и на юге страны отмечен резкий рост случаев дирофиляриоза — паразитарного заболевания, которое передаётся человеку через укусы комаров. Механизм заражения выглядит следующим образом: комар сначала кусает инфицированное животное (чаще всего собаку или кошку), а затем переносит личинки червя человеку. После этого паразит начинает мигрировать по организму, вызывая неприятные симптомы.