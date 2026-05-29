За 3 года у россиян изъяли 788 брошенных сельхозучастков

Около 7 тысяч россиян рискуют лишиться сельхозучастков из-за нарушений, при этом 788 участков площадью 58,3 тысячи га уже были изъяты, так как собственники не устранили эти нарушения. Об этом Life.ru сообщили в Россельхознадзоре.

В ведомстве уточнили, что за 3,5 года — с января 2023 года по апрель 2026-го — выявили 6,9 тысячи участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 279,5 тысячи га, попадающих под изъятие. Чаще всего это брошенная земля, заросшая сорняками, на которой не ведётся никакая деятельность.

«Владельцам таких участков выдано 4 тысячи предписаний, из которых исполнены только по 925 земельным участкам общей площадью 29,4 тысячи га. Правообладатели привлечены к административной ответственности за неисполнение предписаний, выданных в отношении 2,5 тысячи земельных участков общей площадью 110,8 тысячи га», — рассказали в Россельхознадзоре.

Также по 1 635 земельным участкам материалы переданы в суд, а 788 участков изъяты у собственников.

В Россельхознадзоре уточнили, что речь идёт только о землях сельскохозяйственного назначения за исключением садовых, огородных участков и участков для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства.