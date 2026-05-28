Пожар охватил Русский драматический театр в Махачкале
Обложка © ТАСС / Рудольф Дик
Здание Русского драматического театра загорелось в Махачкале. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В экстренную службу «112» поступило сообщение о пожаре в Русском драматическом театре в Махачкале. К месту происшествия направлены силы и средства по повышенному рангу сложности.
В данный момент проводится разведка. Информация уточняется.
Русский драматический театр имени Максима Горького, основанный в октябре 1924 года, является первым профессиональным театром в республике и служит важным культурным центром региона. Созданный по инициативе Наркомпроса Дагестана, театр начинал свою работу как просветительский проект, приобщая жителей республики к русской и зарубежной классике. За свою вековую историю на его сцене выступали такие легендарные актеры, как Иннокентий Смоктуновский и Георгий Вицин, а во время Великой Отечественной войны здесь работала эвакуированная труппа Московского театра имени Ермоловой. Сегодня театр располагается в современном здании на проспекте Расула Гамзатова, его репертуар насчитывает более 50 спектаклей — от русской и зарубежной классики до постановок по произведениям дагестанских авторов.
