Пожар охватил Русский драматический театр в Махачкале

Русский драматический театр имени Максима Горького, основанный в октябре 1924 года, является первым профессиональным театром в республике и служит важным культурным центром региона. Созданный по инициативе Наркомпроса Дагестана, театр начинал свою работу как просветительский проект, приобщая жителей республики к русской и зарубежной классике. За свою вековую историю на его сцене выступали такие легендарные актеры, как Иннокентий Смоктуновский и Георгий Вицин, а во время Великой Отечественной войны здесь работала эвакуированная труппа Московского театра имени Ермоловой. Сегодня театр располагается в современном здании на проспекте Расула Гамзатова, его репертуар насчитывает более 50 спектаклей — от русской и зарубежной классики до постановок по произведениям дагестанских авторов.