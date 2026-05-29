29 мая, 07:41

Чемодан трещит по швам? Россиянам раскрыли, какие лекарства не нужно брать в отпуск с детьми

Врач Зайниддинова: Антибиотикам не место в аптечке для путешествий

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Поездка с детьми — это всегда зона повышенного стресса для родителей. И если ваш багаж уже ломится от «запасных» вещей на случай любой беды, самое время выдохнуть и отбросить лишнее. Какие лекарства действительно не нужны в отпускной аптечке, а какие могут даже навредить, рассказала врач-педиатр Рабият Зайниддинова в беседе с «Радио 1».

По словам эксперта, бесполезно класть в сумку:

  • Противовирусные «для поднятия иммунитета» — таких препаратов от всего на свете не существует;
  • Сиропы от кашля — при всех усилиях маркетологов их эффективность стремится к нулю;
  • Противорвотные и средства от диареи (особенно на основе лоперамида) — при самостоятельном назначении они опасны, и их должен подбирать только врач в стационаре;
  • Антибиотики — нет такой «волшебной» таблетки на все случаи;
  • Огромное количество бинтов и жгутов — достаточно пары пластырей. Важно помнить: если рана сильно кровоточит или ребёнка укусило животное, никакой самодеятельности — сразу к врачу.

«Аптечка в отпуск с ребёнком не должна быть огромной. Она должна быть умной. Чётко под возраст, страну и здравый смысл», — подчеркнула доктор.

Она добавила, что для младенцев действуют отдельные правила. В дорожную аптечку грудничка следует включить ушные капли, средства от колик и газообразования, а также запас привычной смеси и подгузников.

Главные правила, как обработать порез и травму на даче, чтобы не попасть в больницу с заражением

Ранее Life.ru напоминал, что водителям больше не грозит штраф за отсутствие аптечки в машине. Раньше за такое провинившиеся автомобилисты должны были отдавать 500 рублей, однако сейчас всё изменилось.

Владимир Озеров
