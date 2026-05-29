29 мая, 05:57

За разговор по телефону на АЗС водителей могут внести в черный список с 1 июня

Обложка © Life.ru

С 1 июня автовладельцам могут отказать в обслуживании за использование телефона вне салона машины на заправке. О грядущих ограничениях ТАСС рассказала адвокат Ирина Гребнева.

МЧС и топливные компании ужесточают противопожарные правила работы станций. Пользоваться мобильным устройством непосредственно у колонки запретят, так как это создаёт риск появления случайной искры. Послабление сделают только для оплаты по QR-коду через терминал.

По словам юриста, отдельной статьи за подобные действия в административном кодексе сейчас нет. Однако необходимо помнить, что территория АЗС является частной. Сотрудники вправе не включать подачу топлива, аннулировать транзакцию или попросить покинуть объект.

Клиента также могут внести в стоп-лист, предупредила эксперт. Она отметила, что при возникновении угрозы безопасности работники заправки способны вызвать полицию. Дальнейшую квалификацию проступка проведут уже прибывшие на место правоохранители.

Никита Никонов
