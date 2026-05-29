Молодые россияне массово увлеклись поиском предков и ДНК-тестами

Изучение родословной набирает популярность среди молодых россиян. Они активно ищут данные о предках не только в архивах, но и в ДНК-тестах. С результатами исследования ознакомилась «Газета.ru».

Основные посетители генеалогических сервисов — граждане 26–45 лет. На них приходится свыше половины всего трафика. Также активны пользователи 46–55 лет (20%) и участники старше 56 лет (18%). Аудитория 14–20 лет показала самый бурный рост интереса — в 2026 году их активность взлетела в 7 раз, тогда как у возрастной группы 46–55 лет прирост за тот же период составил лишь вдвое.

Мужчины год от года всё чаще задумываются о своих корнях: их доля выросла на 2 п.п. за год. Особенно заметно увеличилась доля парней 14–25 лет (с 11 до 13%) и мужчин старше 56 (с 13 до 17%).

Люди изучают семейную историю по разным направлениям: ищут данные о родственниках в архивах, строят древо, анализируют ДНК. С начала 2026 года максимум трафика пришёлся на архивный портал «Память народа» (31,4%) и сервис для создания генеалогического древа Familio (32,4%). На платформы ДНК-исследований пока приходится около 10% от всего объёма профильного трафика.

Но вовлечённость в ДНК-генеалогию стремительно растёт. Если в январе–мае 2025-го пользователи чаще заходили на архивные ресурсы и сервисы для построения древа, то в 2026 году картина поменялась. В марте нынешнего года посещаемость крупнейших ресурсов по ДНК-тестам выросла более чем в 30 раз по сравнению с мартом прошлого года.

