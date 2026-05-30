30 мая, 09:09

Россия нарастила импорт яблок из Бразилии на фоне ближневосточного кризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BONDART PHOTOGRAPHY

Россия увеличила закупки бразильских яблок на фоне сбоев в ближневосточных логистических цепочках. Как выяснила SHOT ПРОВЕРКА, в апреле поставки достигли максимума с 2021 года.

Во второй месяц весны отечественные компании ввезли фруктов из южноамериканской страны на 2,2 млн долларов. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Одной из ключевых причин стал поиск альтернативных маршрутов после проблем на иранском направлении.

Яблоки используются не только для розничной продажи. Они нужны производителям соков и сидра. Выпуск последнего в прошлом году вырос почти на 28% — до 13,476 млн декалитров.

Как рассказал гендиректор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, основными импортёрами яблок в Россию выступают страны Средней Азии, Иран, Турция и Молдавия.

Дарья Денисова
