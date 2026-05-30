Убийца талии в тарелке: Почему «докторская» колбаса перечёркивает всю пользу окрошки

30 мая отмечают День окрошки — одного из самых популярных летних блюд. Но привычный рецепт с «докторской» колбасой может свести на нет часть пользы холодного супа, предупредила в беседе с Life.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Колбаса: можно, но есть нюанс

По словам специалиста, полностью отказываться от колбасы не обязательно, но важно смотреть на состав. Лучше выбирать продукт повышенной категории или категории «А», где больше мяса и меньше искусственных добавок.

Нитрит натрия, конечно, всё равно будет: без него колбаса испортится. Но если мы видим, что колбаса не очень яркая, значит, нитрита натрия в ней не так много. А дальше смотрим по составу, чтобы не было наполнителей, фосфатов и так далее Елена Соломатина диетолог

Один кучосек — не катастрофа

Врач посоветовала класть в порцию не больше одного кружка колбасы. Овощи и зелень частично компенсируют её вред: клетчатка забирает на себя излишки жира, а антиоксиданты отчасти нивелируют негатив от того же нитрита натрия, который может превращаться в нитрозамины и вызывать канцерогенез. Но здесь количество колбасы незначительное, поэтому всё не так страшно, пояснила эксперт.

Фото © chatgpt

Мясо полезнее колбасы

Более удачным вариантом Соломатина назвала окрошку с мясом. Например, с куриной грудкой, индейкой или даже с морепродуктами. Такой рецепт будет менее жирным и более щадящим для фигуры.

Кому окрошка может навредить

Если же у человека есть проблемы с ЖКТ, какие-то воспалительные заболевания, то клетчатка в любом случае будет травмировать слизистую, поэтому в стадии обострения такой суп, конечно, лучше не есть.

Главное правило — не есть ледяной

Даже здоровым людям не стоит есть суп слишком холодным. Лучше подавать его просто охлаждённым, а острые овощи и зелень вроде зелёного лука и редиски заменить более мягкими вариантами — например, укропом или салатом.

В таком случае старайтесь не употреблять острые овощи и зелень вроде зелёного лука, редиски (кто-то даже репу кладёт). Лучше использовать более мягкую зелень — укроп, можно даже просто салат. Добавляйте побольше яичного белка (яйцо в окрошку всё равно идёт), а желтка — поменьше. Это, впрочем, для тех, кто следит за фигурой Елена Соломатина диетолог

Заправка решает многое

Заправлять блюдо лучше не сладким квасом, а кефиром, простоквашей, мацони, сывороткой, минеральной водой или разбавленными кисломолочными напитками. Если используется колбаса, дополнительно солить суп не стоит: соли в мясном изделии уже достаточно.

«Вот тогда в небольшом количестве такую окрошку иногда съесть можно. Но опять же — не в стадии обострения ЖКТ. Соблюдая эти правила, мы сможем избежать неприятных последствий», — заключила наша собеседница.

Окрошка считается одним из самых популярных летних блюд. В преддверии сезона Life.ru рассчитал индекс окрошки на 2026 год и предложил необычный способ взглянуть на вкусовые предпочтения. Любимый ингредиент этого холодного супа способен многое рассказать о человеке. То, какие продукты кажутся обязательными в окрошке, а какие — совершенно лишними, может отражать особенности характера, привычки и жизненные установки. Подробнее — в нашем материале.