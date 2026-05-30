Москвичи завоевали более четырёх тысяч дипломов на олимпиаде школьников

Юные жители столицы блестяще проявили себя на Московской олимпиаде школьников (МОШ). За звание лучших боролись больше 200 тысяч учеников 5–11-х классов из 88 регионов России. До решающего этапа дошли 86,6 тысячи участников, 64 тысячи из них — жители столицы. Такие цифры привёл мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что московские школьники собрали свыше четырёх тысяч дипломов. Победителями признаны 860 человек, ещё 3,1 тысячи вошли в число призёров. Отличились ребята из 401 городской школы. «Молодцы, так держать!» — порадовался за них глава города.

Состязания охватили 26 направлений — от математики и литературы до генетики и информационной безопасности. В этом году в программу добавили биоэкономику — дисциплину, где естественные науки пересекаются с социально-гуманитарными. Кроме того, впервые состоялась олимпиада по арабскому языку.

Одним из самых технологичных этапов стал практический финал по генетике. Девятиклассники своими руками ставили ПЦР-тесты, а старшеклассники погружались в селекционные эксперименты с плодовыми мушками.

Московская олимпиада школьников (МОШ) — это шанс взглянуть на любимый предмет под новым углом, проверить себя на стыке наук или реализовать собственный проект. История олимпиады началась в 1930-е с турниров по математике, физике и химии. Сейчас соревнования охватывают более 20 профилей: от астрономии и истории до генетики и лингвистики. Многие дисциплины МОШ включены в Перечень олимпиад школьников.

Олимпиада проходит в несколько этапов: пригласительный, отборочный и заключительный. К участию приглашаются школьники 5–11-х классов из любых регионов России. Допускается выбор нескольких дисциплин, если их этапы не пересекаются. Для регистрации нужно подать заявку на сайте МОШ за 1–2 недели до этапа.