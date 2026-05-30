Москвичи завоевали более четырёх тысяч дипломов на олимпиаде школьников
Юные жители столицы блестяще проявили себя на Московской олимпиаде школьников (МОШ). За звание лучших боролись больше 200 тысяч учеников 5–11-х классов из 88 регионов России. До решающего этапа дошли 86,6 тысячи участников, 64 тысячи из них — жители столицы. Такие цифры привёл мэр Сергей Собянин.
Он отметил, что московские школьники собрали свыше четырёх тысяч дипломов. Победителями признаны 860 человек, ещё 3,1 тысячи вошли в число призёров. Отличились ребята из 401 городской школы. «Молодцы, так держать!» — порадовался за них глава города.
Состязания охватили 26 направлений — от математики и литературы до генетики и информационной безопасности. В этом году в программу добавили биоэкономику — дисциплину, где естественные науки пересекаются с социально-гуманитарными. Кроме того, впервые состоялась олимпиада по арабскому языку.
Одним из самых технологичных этапов стал практический финал по генетике. Девятиклассники своими руками ставили ПЦР-тесты, а старшеклассники погружались в селекционные эксперименты с плодовыми мушками.
Московская олимпиада школьников (МОШ) — это шанс взглянуть на любимый предмет под новым углом, проверить себя на стыке наук или реализовать собственный проект. История олимпиады началась в 1930-е с турниров по математике, физике и химии. Сейчас соревнования охватывают более 20 профилей: от астрономии и истории до генетики и лингвистики. Многие дисциплины МОШ включены в Перечень олимпиад школьников.
Олимпиада проходит в несколько этапов: пригласительный, отборочный и заключительный. К участию приглашаются школьники 5–11-х классов из любых регионов России. Допускается выбор нескольких дисциплин, если их этапы не пересекаются. Для регистрации нужно подать заявку на сайте МОШ за 1–2 недели до этапа.
Победа или призовое место в заключительном этапе МОШ даёт значительные льготы при поступлении в российские вузы — вплоть до зачисления без вступительных испытаний по профилю олимпиады, а также дополнительные баллы за индивидуальные достижения, до 10 баллов суммарно.